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    Oyların yüzde 1.15'i ittifaklara

    ANKARA
    26.06.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

    Milletvekili Genel Seçimi için yurtiçi ve yurtdışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698’i oy kullanırken, 1 milyon 53 bin 362’si geçersiz sayıldı.

    Milletvekili seçiminde, AK Parti yüzde 41.85, CHP yüzde 22.48, HDP 11.70, MHP yüzde 10.90, İYİ Parti yüzde 9.89, Saadet Partisi yüzde 1.33, Hüda Par yüzde 0.31, Vatan Partisi 0.23 oy aldı.

    Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu isterken, seçmenin yüzde 0.91’i Cumhur İttifakı’na, yüzde 0.24’ü Millet İttifakı’na olmak üzere yüzde 1.15 oy verdi.

    ERDOĞAN YÜZDE 52.59
    Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832’si oy kullanırken, 1 milyon 129 bin 414 oy geçersiz sayıldı. Yurtiçi ve yurtdışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59 oy aldı. Adaylardan Muharrem İnce yüzde 30.64, Meral Akşener yüzde 7.29, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek ise yüzde 0.20 oy topladı. 

    Etiketler: secim2018 , YSK , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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