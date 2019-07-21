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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)
21.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Öykü Arin'in annesinden duygulandıran paylaşım

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ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4), babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu kök hücre tuttu. 11 Nisan'dan bu yana yattığı steril odadan normal odaya alınan Öykü Arin, gündüzleri evine gitmeye başladı. Öykü Arin'in evde kelebek ve deniz kızı kostümleri giyip dans ettiği videoyu paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

Hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine fazla zaman kaybetmemek için 3 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Gündüzleri hastaneye 5 dakika uzaklıkta evlerine izinli olarak çıkan Öykü Arin, 11 Nisan'da yattığı steril odadan geçen hafta normal odaya alındı. Öykü Arin'in tedavisi halen devam ediyor.

'KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPIN'

Öykü Arin'in kelebek ve deniz kızı kostümüyle videosunu sosyal medya hesabından paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, “Just imagine (Sadece hayal et) Bir çocuğa, bir insana kanat takıp hayata tutunmasını sağlamak için kök hücre bağışı yapın, donör olun, vazgeçmeyin ve kan numunelerinin takipçisi olun. 90 günde devri alem, kapalı steril bir odada, masallarla, düşlerle geçti ve oradan bir deniz kızı, bir peri kızı, bir kelebek ve daha bir sürü öykü olarak çıktı. Tüm öykülerin sonu güzel bitsin diye donör olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öykü Arin'in kelebek kostümü giyerek dans ettiğini gören anne Eylem Şen Yazıcı, göz yaşlarına hakim olamadı. Öykü Arin'in deniz kızı kostümüyle içeri girdiği videoyu da paylaşan Eylem Şen Yazıcı, kızına şarkı söyleyerek birlikte dans etti.

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