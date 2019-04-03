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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.04.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Oy kullanamayan seçmenlerden HDP hakkında suç duyurusu

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Oy kullanamayan seçmenlerden HDP hakkında suç duyurusu

Gaziantep'te, HDP'nin "kendilerini habersiz bir şekilde kentin farklı semtlerindeki okullarda sandık kurulu üyesi gösterdiği için oy kullanamadıklarını" iddia eden 20 seçmen, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal İncesu Mahallesi'nde yaşayan 20 kişinin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için gittikleri Şehit Orhan Günay İlkokulunda, başka okullarda sandık kurulu üyesi oldukları ortaya çıktı.

Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'na başvuran seçmenler, HDP'nin kendilerini kentin çeşitli semtlerindeki okullarda parti adına sandık kurulu üyesi gösterdiğini öğrendi.

Kentte oy verme işlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdiği için görevli gösterildikleri sandıklara ulaşamayan seçmenler, oylarını kullanamadı.
Seçmenler, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İncesu Mahallesi Muhtar Adayı Memik Demirbaş, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde 713 seçmen bulunduğunu ve iki muhtar adayının seçime girdiğini belirterek, aralarında kardeşi ve akrabalarının da bulunduğu 20 kişinin, HDP tarafından bilgileri dışında sandık kurulu üyesi gösterildiği için oy kullanamadıklarını iddia etti.

Demirbaş, oy kullanacak seçmenlerin hepsinin, kendisine yakın kişiler olduğunu dile getirerek, "20 kişi HDP gibi PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir siyasi partiden farklı yerlerde sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş. Konuyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. İlçe Seçim Kurulu'na da mahalledeki seçimin iptali için başvurduk." dedi.

Oy kullanamayan mahalle sakinlerinden Murat Erat da (49) 31 Mart Pazar günü saat 10.00 civarında oyunu kullanmaya gittiğini belirterek, "HDP'nin sandık görevlisi olduğumu öğrendim. Bayrağımı ve milletimi çok seven birisi olarak bu çok ağırıma gitti. Devlet büyüklerimizden bu işin araştırılmasını istiyorum. Oyumu kullanamadım, çok zoruma gidiyor." dedi.
Erat'ın yeğeni Murat Erat (25) seçim günü saat 10.00 civarında oyunu kullanmak için mahallelerindeki Şehit Orhan Günay İlkokuluna gittiğini ifade ederek, "Görevliler oy kullanamayacağımı söyledi. Meğer HDP bizi başka bir okulda sandık görevlisi göstermiş. Çabalarımıza rağmen oyumuzu kullanamadık. O gün seçim kuruluna da gittik ama yetiştiremedik. Oyumuzu kullanamadık, bu ağırımıza gidiyor. HDP gibi bir partiyle anılmak daha da çok ağırımıza gidiyor. Gerekenin yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahallede çekişmeli geçen muhtarlık seçimlerinde, yeniden aday olan mevcut muhtar Mustafa Bayındır 337, diğer aday Memik Demirbaş ise 304 oy aldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşma başlattığı öğrenildi.

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