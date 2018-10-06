Otomobil yayaya çarptı
Adıyaman Gölbaşı Caddesi üzerinde otomobil yaya çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde Burakhan G. yönetimindeki 02 DV 235 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeynep A. isimli yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı. Olay yerine vatandaşlar ambulans çağırdı.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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