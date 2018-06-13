Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 6 yaralı

    Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 6 yaralı

    AA
    13.06.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Konya'nın Ilgın ilçesinde, Ahmet Şirin (44) idaresindeki otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında Halil D.'nin (35) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

    Kazada, otomobilde sıkışan Hüseyin Şirin (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ile araçtaki Hacer Duru (2), Ömer Faruk (2), Furkan (10), Hatice (42) ve Emirhan Şirin (13) yaralandı.

    Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacer Duru, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

    Otomobil TIRın altına girdi: 2 ölü, 6 yaralı

    Diğer yaralılar da Ilgın Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya gönderildi.

     Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk ile yaralanan Hacer Duru Şirin'in ikiz oldukları öğrenildi.

    Kazada ölen Hüseyin Şirin'in cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    TIR sürücüsü Halil D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

     

    Etiketler: trafik kazası , ölümlü trafik kazası , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri