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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
22.06.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

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Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişi yaralandı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen araçtakilerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Kızılören Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'dan Beyşehir yönüne giden Mustafa Tüfekci (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Tüfekçi ile yanındaki Ayşe Kızıldağ (43), Zeynep Ceylan (72), Hatice Kamaşık (56) ve araçtan fırlayan Fatih Han Kızıldağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Fatih Han Kızıldağ'a ilk müdahaleyi bu sırada kaza yerinden geçen sağlık ekibi yaptı.

Gelen sağlık ekipleri tarafından 1 saat boyunca kalp masajı yapılan Fatih Han Kızıldağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

YARALI YAKINLARINI SAĞLIK EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Yaralı yakınlarını bir sağlık personeli sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu sırada kazazelerden birine ait olan cep telefonuna gelen aramayı kimse cevaplayamadı. Fatih Han Kızıldağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otomobil takla attı: Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

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