MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
GeriGündem Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi baraj yolu mevkisinde meydana geldi. İsmet Beke yönetimindeki 07 MGA 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü İsmet Beke ile otomobildeki Oktay ile Melahat Artuç, Şükran Beke ve Hüseyin Durusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle