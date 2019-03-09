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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.03.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışarak hasara neden olduğu kazada, araçlarından inerek tartışmaya başlayan kişilere başka bir otomobil çarptı 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erkonağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçeden mahalleye yönüne ilerleyen Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki 63 ED250 plakalı otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil çarpıştı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobillerinden inen kişiler tartışmaya başladı. Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 63 RA 978 plakalı otomobil yolda tartışanların arasına daldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sakine Karınca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Mehmet Emin Karınca, Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri otopsi için hastane morguna konulurken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet Emin Karınca ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TARTIŞMA ESNASINDA OTOMOBİL ÇARPTI

Hafif yaralanan Mehmet Ali Almas kazayı anlatarak, "Yolda otomobilimiz başka bir otomobil ile çarpıştı ve aynası kırıldı. O sırada durduk sürücüler arasında tartışma çıktı ben otomobilden inmedim yolda tartışan ailem ve diğer kişilere bir otomobil gelip çarptı" dedi. Kazayı haber alan ailelerin yakınları ise hastaneye akın etti.

Otomobil kaza yapanların arasına daldı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma İbrahim Ç.’yi ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

 

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