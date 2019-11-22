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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Otomobil hırsızlığından dram çıktı! ‘Umurumuzda değil ama…’

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Otomobil hırsızlığından dram çıktı! ‘Umurumuzda değil ama…’

Maltepe'de  3 aydır hastanede kanser tedavisi gören 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal hayatını kaybetti. Sunal'ın tedavisi sürerken, ailenin hastanenin arka sokağına bıraktıkları otomobilleri çalındı. Hırsızdan çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıraları isteyen aile, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı döktü.

Geçen Cuma günü Maltepe'de meydana gelen olayda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 22 yaşındaki Kaan Sunal'ın yakınları gencin yanına geldi. Aile, 17 UU 939 plakalı otomobillerini hastanenin arka sokağına bıraktı. Raporlar almak için hastaneden çıkan aile fertleri park ettikleri otomobili göremeyince aracın çalındığını fark ettiler. Salı günü doğum günü olan üniversite öğrencisi Kaan Sunal dün saat 09.30 sıralarından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaan Sunal'ın genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan aile, çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.  

DOĞUM GÜNÜNDE VERİLECEK OLAN HEDİYELER DE OTOMOBİLDEYDİ

Kaan Sunal'ın halasının kızı Burcu Kuyucu, "14 yaşından beri mücadele ediyordu. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti hastalığı. 3 aydır bu hastaneden kanser tedavisi görüyordu. Ailesi 3 aydır buradaydı. Aracı da hastanenin hemen arka sokağında duruyordu. Hastanın peşinde olmaktan aracı ne zaman çalındığını bile Pazartesi sabahı yerinde olmadığını görünce anladık. Cuma sabahı araç çalınmış. Biz inanın arabasında değiliz. Kuzenim bugün 09.30 vefat etti. İçinde eşyaları vardı. Ailesinin ihtiyacı var, onun kokusunun olduğu en son giydiği eşyaları vardı. Her şeyi o aracın içindeydi. Bütün eşyaları arabada duruyordu. Araba hiç umurumuzda bile değil. Eşyalarını getirsin, raporları, hastanede yanımızda taşıyamadığımız her şey vardı. Arabayı nereye koyarsa koysun ama eşyalarını getrsin. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Kendi malın gibi hastanenin önünde alıp gidiyorsun. 2 gün önce doğum günüydü, hediyeleri araçtaydı. Hediyelerini bile göremedi. Makine mühendisliğini kazanmıştı" diye konuştu.

ONUN HATIRALARINI GERİ GETİRSİN

Halasının oğlu Tolga Gürhan ise, "Arka sokakta bulunan aracı almak için hastaneden çıktık. Aracımız çekildi zannettik. Sonra kamera kayıtlarına baktık aracı çalmışlar. Ailesi ve biz hastamız yoğun bakımdaydı onla ilgileniyorlardı. Her şeyi çalınan aracın içindeydi. 3 aydır falan buradalar. Çalan kişi eğer vicdanlı birisi ise kıyafetlerini, eşyalarını getirsin. Şu an acımız çok fazla. Aracı düşünecek halde değiliz. Onun hatıralarını geri getirsin. İnşallah bulunur" diye konuştu. Kaan Sunal'ın cenazesi hastaneden alınarak defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

Otomobil hırsızlığından dram çıktı ‘Umurumuzda değil ama…’

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi otomobilin yanına gelerek kapısını açıyor. Daha sonra içine girdiği otomobili çalıştırıp hareket ettirerek, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. 

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