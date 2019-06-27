Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada
GeriGündem Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.06.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Otobüs şoförü ile yolcuların tekme tokat kavgası kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL Ümraniye'de bir yolcu otobüsünde yolcular arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar otobüsten inerek kavga etmeye başladı. İddiaya göre kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil olarak taraflara saldırdı. O sırada bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenen otobüs şoförü şahsa tokat attı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir yolcu otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar otobüsün durduğu durakta inip burada kavga etmeye başladı. İddiaya göre o sırada kendisine küfür edilen otobüs şoförü de kavgaya dahil oldu. Otobüs şoförü, kavga esnasında bir kişinin kendisini tutmaya çalışmasına sinirlenerek şahsa tokat attı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada tarafları, çevredeki esnaf ile vatandaşlar ayırdı. Kavganın sona ermesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken otobüs şoförü de direksiyon başına geçti.

Kavgaya tanık olan Seyit Demir, “Olay saat 9 buçuk sularında yaşandı. O an biz çalışıyorduk. Biz pideciyiz. 13 numaralı Ataşehir otobüsünde. Arkadaşlar daha önce otobüsün içerisinde tartışma çıkmış, tartışma durakta devam etti. Tartışma sözlü atışmaya dönüştü daha sonra tartışma büyüyerek meydanda, yolda kavga başladı. 10-15 dakika sürdü. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz burada esnafız, çalışıyoruz. Otobüs şoförü de kavgaya daha sonra karıştı. Aşağıda tartışmalar yaşandı. Kargaşa oldu. Şoförde karıştı kısa süreliğine. Olay kısa sürede bitti. Polis gelmedi. Olay kapandı” ifadelerinde bulundu.

Kavga anları olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförü ve taraflar arasında arbede yaşanıyor. Otobüs şoförü bir kişiye tokat atıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Esenler otogarında akılalmaz olay! 'Burası benim' deyip bir gecede bu hale getirdiler, genel müdür şokta
Sosyal dehşet! İnternette başlayan tartışma parkta ölümle bitti
Ümraniye'de dehşet anları! Polisten kaçtı yayaların arasına daldı...
Bu görüntüler artık son bulacak! İşte o maddeler