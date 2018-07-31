Oto tamircisinde yÃ¼rekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Davut CAN/Ä°ZMÄ°R, (DHA)
31.07.2018 - 15:32, Son GÃ¼ncelleme:

Oto tamircisinde yürekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar

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Ä°ZMÄ°R'in Ã‡iÄŸli ilÃ§esinde bir oto tamircide sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n park etmek isterken fren yerine gaza bastÄ±ÄŸÄ± otomobil, iÅŸyeri Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Koray YÄ±lmaz'Ä± duvara sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Duvar ile araÃ§ arasÄ±nda kalan YÄ±lmaz yaralanÄ±rken, kaza anÄ± iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã‡iÄŸli Ata Sanayi 30 Sokak'ta meydana geldi. Rot-balans ayarÄ± yaptÄ±rmak iÃ§in tamirhaneye gelen ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza bastÄ±. Ä°ÅŸyeri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Koray YÄ±lmaz, otomobil ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡aÄŸrÄ±lan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan YÄ±lmaz'Ä±n sol ayaÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±rÄ±k olduÄŸu belirtildi.

Oto tamircisinde yÃ¼rekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar

Bu arada olay anÄ±, iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kazanÄ±n ardÄ±ndan bir baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n otomobilin aÃ§Ä±k olan camÄ±ndan elini uzatÄ±p vitesi boÅŸa aldÄ±ÄŸÄ±, otomobilin el birliÄŸiyle geriye itildiÄŸi ve YÄ±lmaz'Ä±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Oto tamircisinde yÃ¼rekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar

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