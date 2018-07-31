Oto tamircisinde yÃ¼rekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar

Oto tamircisinde yürekler aÄŸza geldi... Kare kare o anlar
Ä°ZMÄ°R'in Ã‡iÄŸli ilÃ§esinde bir oto tamircide sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n park etmek isterken fren yerine gaza bastÄ±ÄŸÄ± otomobil, iÅŸyeri Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Koray YÄ±lmaz'Ä± duvara sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Duvar ile araÃ§ arasÄ±nda kalan YÄ±lmaz yaralanÄ±rken, kaza anÄ± iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde Ã‡iÄŸli Ata Sanayi 30 Sokak'ta meydana geldi. Rot-balans ayarÄ± yaptÄ±rmak iÃ§in tamirhaneye gelen ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza bastÄ±. Ä°ÅŸyeri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Koray YÄ±lmaz, otomobil ile duvar arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡aÄŸrÄ±lan ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan YÄ±lmaz'Ä±n sol ayaÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±rÄ±k olduÄŸu belirtildi.
Bu arada olay anÄ±, iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kazanÄ±n ardÄ±ndan bir baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n otomobilin aÃ§Ä±k olan camÄ±ndan elini uzatÄ±p vitesi boÅŸa aldÄ±ÄŸÄ±, otomobilin el birliÄŸiyle geriye itildiÄŸi ve YÄ±lmaz'Ä±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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