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    Otelde korkunç olay! Savcı o ihtimal üzerinde duruyor

    SAMSUN (İHA)
    24.06.2018 - 19:51 | Son Güncelleme:

    Samsun'da otelin balkonundan atlayarak intihar ettiği zannedilen genç kızın ölümü şüpheli bulundu.

    Olay, Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde saat 02.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Elif Deniz, otelin üçüncü katının balkonundan aşağıya düştü. Yüzüstü yere düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi sırasında genç kızın kafasının arkasından darbe aldığının ortaya çıkması üzerine cinayet şüphesi ağırlık kazandı. Soruşturmayı yürütün savcı, olayla ilgili aralarında otel çalışanlarının da yer aldığı 6 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

    Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen B.K, E.K, U.A, B.K, O.K. ve R.K.'nın savcının talimatı doğrultusunda sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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