Otelde cinayet
MALTEPE’deki bir otele dün sabah 07.00’de giden üç kişi, resepsiyon görevlisine Uğur Akkaya’nın (40) odasında olup olmadığını sordu.
Daha önceden Akkaya ile aynı odada kalan ve resepsiyon görevlileri tarafından tanınan üç kişi, bir süre otel girişinde bekledi. Daha sonra odanın anahtarını görevlilerden alan üç kişi otelin 7’nci katına çıkarak Akkaya’nın kaldığı odaya girdi. Burada Akkaya ile tartışma sırasında biri yanında getirdiği silahı çekip Akkaya’yı tabanca ile vurdu. Daha sonra da odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldılar. Gelen sağlık ekipleri Akkaya’nın hayatının kaybettiğini belirledi. Polis 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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