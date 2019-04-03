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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
03.04.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Otel odasındaki sır cinayet çözüldü

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Otel odasındaki sır cinayet çözüldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten bir çocuk annesi Hamide Gezer (37), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ceyhan Ö.'nün (60) son kez görüşme isteğini kabul edip, otel odasına gitti. Burada Ceyhan Ö., kararından vazgeçiremediği Gezer'i boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen genç kadının cenazesini teslim alan yakınları, gözyaşı döktü.

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  • Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü
  • Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü
  • Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü
  • Ayrılmak istediği erkek arkadaşı otel odasında pompalı tüfekle öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ödemiş'te restoran işleten Hamide Gezer, bir süredir birlikte olduğu belirtilen Ceyhan Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ceyhan Ö., Gezer'i kararından vazgeçirmek için Ödemiş'e geldi.

Ceyhan Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Hamide Gezer'i Birgi Mahallesi'ndeki butik otele götürdü. Otel odasında barışma isteğini yineleyen Ceyhan Ö. olumsuz yanıt alınca Gezer'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ceyhan Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen, 18 yaşında bir oğlu bulunan Hamide Gezer, kurtarılamadı. Jandarma, katil zanlısı Ceyhan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN'

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hamide Gezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan yakınları, Hamide Gezer'in kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, "Size ayrılan sürenin sonuna geldik" sözlerini hatırlatıp, "Bize çok az süre ayırdın" diyerek ağıt yaktı.

Hamide Gezer'in, ikindide Ödemiş Kubbeli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi

JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, takip sonucu Ceyhan Ö.'yü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısının, Ödemiş'e getirileceği belirtildi.

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