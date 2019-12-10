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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)
10.12.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Otel odasında şüpheli ölüm

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Otel odasında şüpheli ölüm

ADANA’da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu. 

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  • Derya, otel odasında ölü bulundu
  • Derya, otel odasında ölü bulundu
  • Derya, otel odasında ölü bulundu
  • Derya, otel odasında ölü bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan’ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi. Tayşan’ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan’ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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