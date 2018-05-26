Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Otel barında feci ölüm!

    Otel barında feci ölüm!

    Yaşar ANTER / DHA
    26.05.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yaptığı otelin barında elektrik akımına kapılan Civan Kahraman (20), öldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Dün akşam saatlerinde, Peksiment Mahallesi Kadıkalesi Mevkii'nde meydana gelen olayda Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu Civan Kahraman, çalıştığı Bodrum'daki otelin barında temizlik yaparken, ıslak zemindeki elektrik kablolarıyla temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Kahraman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kahraman'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 1 bar çalışanı ve 1 bar yetkilisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: otel , elektrik akımı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri