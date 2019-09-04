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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

ÖSYM ek tercih başvuru ekranı açılıyor! 2019 ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı!

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ÖSYM ek tercih başvuru ekranı açılıyor! 2019 ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı!

Ek yerleştirme işlemi ile ÖSYM'nin resmi tercih döneminde herhangi bir üniversiteyi tercih etmek isteyen vatandaşlar, kılavuz bilgilerinden yararlanarak listelerini oluşturacak. ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bilgiler dahilinde boş kontenjanlar önem arz edecek. Peki, ek tercih işlemi nasıl yapılacak ve nelere dikkat edilmesi gerekecek? İşte, 2019 yılına dair ek tercih kılavuzu

ÖSYM'nin ek tercih ekranı, bu yıl da birçok öğrencinin umudu olacak. Ek yerleştirme kılavuzu kapsamında işlemlerini yapacak olan öğrenci adayları, işlemlerini tamamıyla internet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM'nin ek tercih başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve detaylı bilgiler

ÖSYM EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILABİLECEK?

TYT puanı 150 ve üzeri olan üniversite adaylarının ön lisans, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adayların lisans programları arasından yapabileceği tercihler için bazı yönergelere dikkat edilmesi gerekecek.

Adaylar liste oluştururken, tercih sıralamasını yapmalı ve her bir satıra programın kodu, bağlı olduğu üniversite, fakülte ismi yazacak.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu olmayacak. 

Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar teker teker değerlendirilmelidir. Bu koşullar dikkate alınmadan tercih yapılmamalıdır.

Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşulları taşımadığı öğrenilen adayların tercihleri iptal edilecek.

Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek.

Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Kaydolmanın en çok istendiği programın en üst tercihe, daha sonra istenen programın ikinci tercihe yazılması ve bütün tercihlerin bu şekilde sıralanması adayın yararına olacak.

Adayın tercihlerini tamamlamadan önce kendisine şu soruları yöneltmesi sağlıklı bir tercih dönemi için önem arz edecek;

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz?
Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Tüm bunları göz önünde bulundurduysanız tercih sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EK TERCİH SÜRECİ 5 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ek tercihler 5 Eylül-11 Eylül tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru ücreti 20 TL olacak. Başvuru ücreti ise 12 Eylül gün sonuna kadar ilgili banka hesaplarına yatırılabilecek.

Ek yerleştirme ücreti aşağıdaki bankalar aracılığıyla yatırılabilecek;

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.

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