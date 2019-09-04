ÖSYM ek tercih başvuru ekranı açılıyor! 2019 ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM'nin ek tercih ekranı, bu yıl da birçok öğrencinin umudu olacak. Ek yerleştirme kılavuzu kapsamında işlemlerini yapacak olan öğrenci adayları, işlemlerini tamamıyla internet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM'nin ek tercih başvuru işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, ek yerleştirme kılavuzu ve detaylı bilgiler

ÖSYM EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILABİLECEK?

TYT puanı 150 ve üzeri olan üniversite adaylarının ön lisans, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adayların lisans programları arasından yapabileceği tercihler için bazı yönergelere dikkat edilmesi gerekecek.

Adaylar liste oluştururken, tercih sıralamasını yapmalı ve her bir satıra programın kodu, bağlı olduğu üniversite, fakülte ismi yazacak.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu olmayacak.

Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar teker teker değerlendirilmelidir. Bu koşullar dikkate alınmadan tercih yapılmamalıdır.

Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşulları taşımadığı öğrenilen adayların tercihleri iptal edilecek.

Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek.



Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Kaydolmanın en çok istendiği programın en üst tercihe, daha sonra istenen programın ikinci tercihe yazılması ve bütün tercihlerin bu şekilde sıralanması adayın yararına olacak.

Adayın tercihlerini tamamlamadan önce kendisine şu soruları yöneltmesi sağlıklı bir tercih dönemi için önem arz edecek;

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenize yazdığınız programların kodunu ve adını bir kez daha kontrol ediniz?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, "Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım." demeyeceğinizden emin misiniz?

Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?

Tüm bunları göz önünde bulundurduysanız tercih sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

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EK TERCİH SÜRECİ 5 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Ek tercihler 5 Eylül-11 Eylül tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru ücreti 20 TL olacak. Başvuru ücreti ise 12 Eylül gün sonuna kadar ilgili banka hesaplarına yatırılabilecek.

Ek yerleştirme ücreti aşağıdaki bankalar aracılığıyla yatırılabilecek;

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.