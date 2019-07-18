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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efendi ERKAYIRAN/DHA
18.07.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

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Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.

Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

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