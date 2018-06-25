Osmaniye seçim sonuçları belli oldu... Osmaniye seçim sonucu sorgulama

Osmaniye seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve oyların tamamı sayıldı. Osmaniye'de ikamet eden vatandaşlar, yaşadıkları şehirde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Osmaniye seçim sonucu sorgulama sayfası.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: OSMANİYE
Toplam Sandık : 1.100
Toplam Seçmen : 357.485
Açılan Sandık : 1.100
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 308.327
Geçerli Oy : 299.750
Katılım Oranı : % 86,25
Recep Tayyip Erdoğan : % 63,01 188.884
Muharrem İnce : % 22,32 66.917
Meral Akşener : % 11,49 34.456
Selahattin Demirtaş : % 2,19 6.551
Temel Karamollaoğlu : % 0,78 2.328
Doğu Perinçek : % 0,2 614
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: OSMANİYE
Toplam Sandık : 1.100
Toplam Seçmen : 357.485
Açılan Sandık : 1.100
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 308.826
Geçerli Oy : 303.275
Katılım Oranı : % 86,39
CUMHUR İTTİFAKI : % 68,17 206.739
AK PARTİ : % 35,77 108.481
MHP : % 32,4 98.258
MİLLET İTTİFAKI : % 28 84.929
İYİ PARTİ : % 13,61 41.270
CHP : % 13,41 40.657
SAADET PARTİSİ : % 0,99 3.002
HDP : % 3,16 9.598
HÜDA PAR : % 0,37 1.135
VATAN PARTİSİ : % 0,21 641
DİĞER : % 0,08 233