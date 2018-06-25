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    Osmaniye seçim sonuçları belli oldu... Osmaniye seçim sonucu sorgulama

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 19:10 | Son Güncelleme:

    Osmaniye seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Osmaniye'de ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Osmaniye seçim sonuçları.

    Osmaniye seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve oyların tamamı sayıldı. Osmaniye'de ikamet eden vatandaşlar, yaşadıkları şehirde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Osmaniye seçim sonucu sorgulama sayfası.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: OSMANİYE

    Toplam Sandık : 1.100
    Toplam Seçmen : 357.485
    Açılan Sandık : 1.100
    Açılan Sandık Oranı : % 100
    Kullanılan Oy : 308.327
    Geçerli Oy : 299.750
    Katılım Oranı : % 86,25

    Recep Tayyip Erdoğan : % 63,01 188.884
    Muharrem İnce : % 22,32 66.917
    Meral Akşener : % 11,49 34.456
    Selahattin Demirtaş : % 2,19 6.551
    Temel Karamollaoğlu : % 0,78 2.328
    Doğu Perinçek : % 0,2 614

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: OSMANİYE

    Toplam Sandık : 1.100
    Toplam Seçmen : 357.485
    Açılan Sandık : 1.100
    Açılan Sandık Oranı : % 100
    Kullanılan Oy : 308.826
    Geçerli Oy : 303.275
    Katılım Oranı : % 86,39

    CUMHUR İTTİFAKI : % 68,17 206.739
    AK PARTİ : % 35,77 108.481
    MHP : % 32,4 98.258
    MİLLET İTTİFAKI : % 28 84.929
    İYİ PARTİ : % 13,61 41.270
    CHP : % 13,41 40.657
    SAADET PARTİSİ : % 0,99 3.002
    HDP : % 3,16 9.598
    HÜDA PAR : % 0,37 1.135
    VATAN PARTİSİ : % 0,21 641
    DİĞER : % 0,08 233

    OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: osmaniye oy dağılımı , secim2018 , son dakika , haberler
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