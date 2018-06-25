Osmaniye seçim sonuçları belli oldu... Osmaniye seçim sonucu sorgulama

Osmaniye seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Osmaniye'de ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Osmaniye seçim sonuçları.

Osmaniye seçim sonuçları kullanılan oyların ardından açıklandı ve oyların tamamı sayıldı. Osmaniye'de ikamet eden vatandaşlar, yaşadıkları şehirde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Osmaniye seçim sonucu sorgulama sayfası. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: OSMANİYE Toplam Sandık : 1.100

Toplam Seçmen : 357.485

Açılan Sandık : 1.100

Açılan Sandık Oranı : % 100

Kullanılan Oy : 308.327

Geçerli Oy : 299.750

Katılım Oranı : % 86,25 Recep Tayyip Erdoğan : % 63,01 188.884

Muharrem İnce : % 22,32 66.917

Meral Akşener : % 11,49 34.456

Selahattin Demirtaş : % 2,19 6.551

Temel Karamollaoğlu : % 0,78 2.328

Doğu Perinçek : % 0,2 614 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: OSMANİYE Toplam Sandık : 1.100

Toplam Seçmen : 357.485

Açılan Sandık : 1.100

Açılan Sandık Oranı : % 100

Kullanılan Oy : 308.826

Geçerli Oy : 303.275

Katılım Oranı : % 86,39 CUMHUR İTTİFAKI : % 68,17 206.739

AK PARTİ : % 35,77 108.481

MHP : % 32,4 98.258

MİLLET İTTİFAKI : % 28 84.929

İYİ PARTİ : % 13,61 41.270

CHP : % 13,41 40.657

SAADET PARTİSİ : % 0,99 3.002

HDP : % 3,16 9.598

HÜDA PAR : % 0,37 1.135

VATAN PARTİSİ : % 0,21 641

DİĞER : % 0,08 233 OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ