Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı | Osmangazi Üniversitesi 15 akademik personel alıyor

Eskişehir'de lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Osmangazi Üniversitesi, akademik personel eksikliğini gidermek için farklı fakültelere akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilana göre, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi gibi bazı fakülte bölümler için akademik personel alınacak. Peki, Osmangazi Üniversitesi akademik personel alım şartları neler? İlana için başvuruların son günü ne zaman? İşte Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı hakkında detaylar...

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Osmangazi Üniversitesi çeşitli fakültelerinde görevlendirmek üzere çeşitli anabilim dalları ve bölümler için akademik personel alımı yapacak. Açılan akademik personel kadrolarına başvuru yapabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. Üniversite her kadro için neredeyse ayrı ayrı şartlar belirledi.

İlan açılan kadrolara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi her kadro için ayrı ayrı başvuru şartları var, söz konusu ilana başvurmak isteyen adayların başvurmayı düşündükleri kadro için gerekli şartları taşıması gerekiyor. İşte Osmangazi Üniversitesi'nin akademik personel alacağı fakülteler ve başvuru şartları...

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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirteceklerdir. Söz konusu ilan için son başvuru tarihi 26 Mart 2018 olarak belirlendi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).

ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet’tir),

Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.