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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
18.10.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Osmangazi Köprüsü'nde yakalandılar!

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

Ortadoğu’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa’ya çıkarmaya çalışan iki şüphelinin kullandığı TIR’a hava destekli operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için uyuşturucu zulalarına kurşun döken şüphelilerin sakladığı 75 kilo eroini narkotik köpeği Vadi buldu.

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  • Osmangazi Köprüsünde yakalandılar
  • Osmangazi Köprüsünde yakalandılar
  • Osmangazi Köprüsünde yakalandılar
  • Osmangazi Köprüsünde yakalandılar
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Ortadoğu ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Avrupa’ya çıkarılacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.F.İ. ve İ.T.’yi takibe aldı. Şüphelilerin Büyükçekmece’de ikamet ettiklerini tespit eden Jandarma, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucu maddeleri bu yüklerin altındaki gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi. 

HAVADAN TAKİP EDİLDİLER

Şüpheliler, izlendiklerinden habersiz gümrük işlemlerini bitirmek için Gümrük Müdürlüğü’ne doğru hareket etti. Şüphelilerin işlemlerini tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin önceden tespit edilen geçiş güzergâhları Jandarma ekipleri tarafından tutulurken, helikopter ve Drone’la da havadan takip sağlandı. Uyuşturucu yüklü araçlar Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten hemen sonra durduruldu. 

ARACI KURŞUNLA KAPLAMIŞLAR

Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi’nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

Araçta inceleme yapan ekipler, uyuşturucu maddenin narkotik köpekleri ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark etti.

Kurşun kaplamaları söken Jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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