Osmangazi Köprüsü'nde yakalandılar!
Ortadoğu’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa’ya çıkarmaya çalışan iki şüphelinin kullandığı TIR’a hava destekli operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için uyuşturucu zulalarına kurşun döken şüphelilerin sakladığı 75 kilo eroini narkotik köpeği Vadi buldu.
Ortadoğu ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Avrupa’ya çıkarılacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Z.F.İ. ve İ.T.’yi takibe aldı. Şüphelilerin Büyükçekmece’de ikamet ettiklerini tespit eden Jandarma, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin çekici ve dorse temin ettikleri, Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan yük bularak uyuşturucu maddeleri bu yüklerin altındaki gizli bölmelere yerleştirdikleri belirlendi.
HAVADAN TAKİP EDİLDİLER
Şüpheliler, izlendiklerinden habersiz gümrük işlemlerini bitirmek için Gümrük Müdürlüğü’ne doğru hareket etti. Şüphelilerin işlemlerini tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Şüphelilerin önceden tespit edilen geçiş güzergâhları Jandarma ekipleri tarafından tutulurken, helikopter ve Drone’la da havadan takip sağlandı. Uyuşturucu yüklü araçlar Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten hemen sonra durduruldu.
ARACI KURŞUNLA KAPLAMIŞLAR
Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Vadi’nin dorsenin alt kısmına tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.
Araçta inceleme yapan ekipler, uyuşturucu maddenin narkotik köpekleri ve X-Ray cihazlarının tespitinden korunmak için dorsenin taban kısmına kurşun döküldüğünü fark etti.
Kurşun kaplamaları söken Jandarma ekipleri, gizli bölmede 75 kilo eroin ele geçirdi. Yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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