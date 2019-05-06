Oruç saat kaçta açılacak? İl il ilk iftar saatleri
Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen, on bir ayın sultanı ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 itibariyle başladı. 2019’un ilk sahurunu geride bırakan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirde iftarın vaktini merak ediyor. Ezan okunuş saatine göre, iftar vakti de illere göre farklılık gösteriyor. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak, oruç ne zaman açılacak?
2019 ramazan ayının iftar saatleri için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve ramazanın ilk gününe yakışır bir iftar sofrası hazırlamak isteyen vatandaşlar, orucun açılacağı saati takip ediyor. Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak. İşte, 6 Mayıs 2019 imsakiye bilgileri...
İstanbul'da akşam ezanı 20.12'de okunacak ve ilk iftar yapılacak. Başkent Ankara'da 6 Mayıs Pazartesi ilk iftar 19:54'de, İzmir'de, 20:14, Adana'da 19:38'da, Bursa'da 20:10'da yapılacak.
hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan 2019 sayfasından kutsal ay boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra ramazan ayına ve oruç ibadetine dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.
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