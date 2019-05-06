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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Oruç saat kaçta açılacak? İl il ilk iftar saatleri

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Oruç saat kaçta açılacak? İl il ilk iftar saatleri

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen, on bir ayın sultanı ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 itibariyle başladı. 2019’un ilk sahurunu geride bırakan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirde iftarın vaktini merak ediyor. Ezan okunuş saatine göre, iftar vakti de illere göre farklılık gösteriyor. Peki, ilk iftar saat kaçta yapılacak, oruç ne zaman açılacak?

2019 ramazan ayının iftar saatleri için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve ramazanın ilk gününe yakışır bir iftar sofrası hazırlamak isteyen vatandaşlar, orucun açılacağı saati takip ediyor. Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak. İşte, 6 Mayıs 2019 imsakiye bilgileri...

İstanbul'da akşam ezanı 20.12'de okunacak ve ilk iftar yapılacak. Başkent Ankara'da 6 Mayıs Pazartesi ilk iftar 19:54'de, İzmir'de, 20:14, Adana'da 19:38'da, Bursa'da 20:10'da yapılacak.

Oruç saat kaçta açılacak İl il ilk iftar saatleri

HÜRRİYET RAMAZAN ÖZEL SAYFASI

hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan 2019 sayfasından kutsal ay boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra ramazan ayına ve oruç ibadetine dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

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