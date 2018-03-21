Ortaokulda seri tacizci öğretmen kâbusu! Cezası belli oldu

Olay, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında bir ortaokulda meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E.’den masa tenisi kursu alan ve o dönem 5inci sınıf öğrencisi olan F.B., iddiaya göre öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldı. F.B. de durumu halasına anlattı. Halası da öğretmen hakkında okul yönetimine şikayette bulundu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okula müfettiş gönderip soruşturma başlattı. Soruşturma ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

RAKET TUTARKEN TACİZ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma da ise İsmail Hakkı E.’nin 6 kız öğrenciye daha tacizde bulunduğu belirlendi. 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alının ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail Hakkı E., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İsmail Hakkı E.’nin, milli eğitim müdürlüğü müfettişlerine ve polise verdiği ifadesinde tutarsızlık olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, İsmail Hakkı E.’nin müfettişe yaptığı savunmasında çocuklara raketi nasıl tutacaklarını gösterirken ellerini tuttuğunu, poliste ise oyundaki duruş pozisyonlarını gösterirken hiçbir fiziksel temasta bulunmadığını söylediği belirtildi. Yine iddianamede, İsmail Hakkı E.’nin, ifadesinde, "Düşük not verdiğim için öğrenciler iftira atmış olabilir" dediği ancak öğrencilerin notlarının düşük olmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde İsmail Hakkı E., hakkında 7 öğrenciye 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan ve geçen 13 Mart günü son kez hakim karşısına İsmail Hakkı E., mahkeme heyeti tarafından 4 öğrencisine ’cinsel istismar’ suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 12'şer yıl 6 ay, diğer 3 öğrenci için de 10’ar yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsmail Hakkı E., kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak, duruşmanın ardından tutuklandı.