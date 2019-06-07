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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
07.06.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Ortalık karıştı! Transseksüel olduğunu öğrenince bu hale getirdi

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Ortalık karıştı! Transseksüel olduğunu öğrenince bu hale getirdi

BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında parke taşıyla dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi.

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  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
  • Bursada ortalık karıştı
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Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulnasla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi.

Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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