Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
GeriGündem Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
11.06.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalasla yapılan saldırıda bir kişi ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

7
  • Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
  • Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
  • Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
  • Ortalık karıştı... Birbirlerine acımasızca saldırdılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Pazar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Suriyeli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı.

Cadde ortasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişi, cami avlusundan aldığı kalasla kavga ettiği kişilerden birine saldırdı. Boynuna ve sırtına kalas darbeleri alan Suriyeli genç ağır yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanarak bayılan yerdeki kişiyi ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Polis kalasla saldırıyı gerçekleştiren kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga ve kalaslı saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun tekme ve yumruklarla birbirleriyle kavga etmesi ve kavga sırasında bir kişinin kalasla yaptığı saldırı görülüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı başladı
İzmir'de baba dehşeti... İki kızını vurmuştu; bunları anlattı...
‘Serhat’ buldu ‘Fırtına’ vurdu