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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ortak devriye yakında başlayacak

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Ortak devriye yakında başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya’nın güvenli bölgede ortak askeri devriyeye yakın zamanda başlayacağını söyledi. Akar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Sergi Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak’ dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir” sorusunu Akar, şöyle yanıtladı: “Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22’sinde Rusya’da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız.”
“Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı” sorusu üzerine Akar, “Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok” dedi.

Görüşmelerin ardından mı netleşecek” sorusuna da Akar, “Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar” yanıtını verdi.

Ortak devriye yakında başlayacak

KEŞİF UÇUŞLARI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı da 150 saatin dolması üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“...Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir. Mevcut Barış Pınarı harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” 

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