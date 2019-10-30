Ortak devriye yakında başlayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya’nın güvenli bölgede ortak askeri devriyeye yakın zamanda başlayacağını söyledi. Akar, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Sergi Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak’ dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir” sorusunu Akar, şöyle yanıtladı: “Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22’sinde Rusya’da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız.”
“Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı” sorusu üzerine Akar, “Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok” dedi.
Görüşmelerin ardından mı netleşecek” sorusuna da Akar, “Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar” yanıtını verdi.
KEŞİF UÇUŞLARI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığı da 150 saatin dolması üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“...Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir. Mevcut Barış Pınarı harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle