"Ortadoğu politikası 180 derece değiştirilmeli"

TÜRKİYE DAHA ÖNCE HAKEM KONUMUNDAYDI

“Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti son 17 yıldan önce Ortadoğu’daki bir işe bulaşmadı. Türkiye Ortadoğu’da hakem konumundaydı. Orada bir sorun çıkarsa Türkiye’nin kapısını çalarlardı. Şimdi Türkiye taraf oldu. Hakem rolünü kaybetti. Şimdi çocuklarımızı Libya’ya soktular. Ne işi var bizim askerlerimizin Libya’da? Evet orada bir sorun var. Nasıl çözeriz? Gider dersin ki BM’ye, ‘Burada kan akıyor, buraya barış gücünü gönder. Libya’da huzur sağlasınlar. Kan akmasın. Bu da yetmezse gidersin Arap Birliği’ni çağırırsın. Elçilerini gönderirsin. Diplomasiyi kullanmıyorlar. Diplomasi farklıdır. Savaş diplomaside en son çaredir. Büyükelçi sıradan bir insan değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını arabasında üç kişi taşır. Cumhurbaşkanı, büyükelçi ve vali taşır. Büyükelçi o nedenle diğer ülkelerle olan bütün ilişkilerimizde ülkeyi temsil eder.

Bu ülkenin bir şerefi var. Bizim sınırlarımız pergelle çizilmiş değildir. Kan dökerek aldık. Her karış toprağında şehit kanı vardır. Bunları hepimizin düşünmesi lazım. Bu soruna hep birlikte eğilmemiz gerekiyor.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

SURİYELİ GETTOLARI OLUŞTU

İstanbul’da da büyük dramlar yaşanıyor. Bir Suriyeli gerçeği var. Binlerce Suriyeli gerçeği var. Suriyeli gettoları oluşmuş vaziyette. Şu soruyu kendi vicdanınıza sorun. Bu dış politikanın, bu Suriye politikasının kazananı kim? İdlib’den 40 bin kişi geldi. 40 bin daha gelecek. Peki bu dış politikada bizim bir kazancımız yoksa kimin kazancı var? Suriye’nin petrol yataklarını kim ele geçirdi? Amerika ve Rusya oraya yerleşmedi mi? Taşeronluğunu kim yaptı bize yaptırdılar.

KANALI HANGİ PARAYLA YAPACAKSIN

2020’ye girdiğimiz Türkiye’de kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. 673 lira ile nasıl geçinilir? ‘Kanal İstanbul’u yapacağız.’ Yap kardeşim. Hangi parayla yapacaksın? Aç çocuğun karnını doyurdun mu, işsize iş buldun mu? Paran varsa bunlara versene. Fabrika kursana. Çiftçiye desteği versene. Dışardan et alıyoruz, saman alıyoruz, canlı hayvan alıyoruz, mercimek alıyoruz. Almadığımız hiçbir şey yok.

ÖĞRENCİNİN YEMEĞİ

Bakın son günlerde İstanbul Üniversitesinde öğrenciler var. Bunlar bizim çocuklarımız. O anne baba bu çocuğunu üniversiteye göndermek için neler yapmadı ki. Yemeklerini kesiyorlar. Ya bunlar bu memleketin çocukları. Yani tasarruf yapa yapa üniversite öğrencisinin yemeğine mi sıra geldi? Tasarruf yapacaksan yap. Sarayında yap tasarrufu. Üniversite öğrencisinin tasarrufu mu olur? Bakınız geldiğimiz nokta.

2019’un 11’inci ayına kadar, toplam 17 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin ödediği faiz 163 milyar 691 milyon. Saniyede ödediğimiz faiz ne kadar biliyor musunuz? 585 dolar.”

İMAMOĞLU: POZİTİF AYRIMCILIK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıda, Türkiye’de 50 muhtardan sadece 1’inin kadın olduğunu belirterek “Böyle bir eşitsizliği kabul etmek mümkün değil” dedi. İmamoğlu söyle devam etti: “İstanbul’daki toplam 961 muhtarımızdan 140’ı kadın. Türkiye ortalamasına göre bir ilerleme ama yetersiz. Vatandaşlarımız mahallelerinin sorunlarını en iyi kadınların bileceğine, en iyi kadınların çözeceğine inanıyor. Biz adil bir İstanbul yaratma yolunda cinsiyet eşitliğine inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerinde işe alımlarda önceliğimizi kadınlara verdik. Yeni başlayan yöneticilerde yarı yarıya kadın-erkek oranı sağladık. Sonuç olarak 6 ayda işe alımlarımızın toplamda yüzde 30’undan fazlası kadın çalışanlarımız oldu. Adil bir İstanbul yaratmada kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya hep devam edeceğiz.”