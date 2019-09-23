Orta Doğu Teknik Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alacak! Başvuru şartları neler?
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Resmi Gazete'de verdiği ilana göre, akademisyen alımı yapılacağını duyurdu. Üniversite bünyesinde toplam 31 öğretim görevlisi istihdam sağlayacak. Başvurular 4 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, ODTÜ öğretim görevlisi başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 31 öğretim görevlisi alımına yönelik detaylı bilgiler.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Rektörlük kadrosunda, aşağıda belirtilen birimlerde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, ODTÜ akademisyen alımı kadro dağılımı ve başvuru detayları...
MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?
1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge. İki yabancı dil koşulu bulunan birimlere başvurularda yabancı dil puanını gösteren belgeler her iki dil için de verilmelidir.)
7- Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
8- Resmi lisans transkripti
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
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