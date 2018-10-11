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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
11.10.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Ormanlara karşı suçluyuz

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Ormanlara karşı suçluyuz

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018’in ilk 8 ayında 1636 kez ağaç kesimi yaparak, orman tohumu toplayıp götürerek, avlanarak, toprak, kum ya da çakıl çıkararak toplam 6 bin 941 kez orman suçu işlendiğini açıkladı.

Bakanlık orman varlığını 28 bölge müdürlüğü, 246 işletme müdürlüğü, bin 425 işletme şefliği, bin 559 toplu koruma ekibi ve 20 hassas alanlar koruma ekibi ile koruyor. Son dönemde yürütülen faaliyetler sonucunda ormanlarda işlenen suç sayısı 15 yıl öncesine göre yüzde 67 oranında azaldı ancak hâlâ ormanlara karşı suç işlenmeye devam ediyor. Koruma faaliyetleri sayesinde 2002’de 30 bin 887 olan orman suçu sayısı, 2003’ten itibaren kademeli olarak azalarak 2013’te 11 bin 749, 2014’te 11 bin 381, 2015 sonu itibarıyla 9 bin 358’e, 2016’da 10 bin 539 2017’de de 10 bin 126 olarak belirlendi. Yine en çok işlenen orman suçlarından biri olan ‘ağaç kesme suçu’ sayısı ise 2013’te 3 bin 620, 2014’te 3 bin 519, 2015’de 2 bin 944, 2016’da 2 bin 891, 2017’de 2 bin 993 adetken, bu yıl ağustos ayı sonu itibarıyla ise bin 636 adet ağaç kesme suçu işlendi. Orman Kanunu kapsamında bu suçu işleyenlere üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor.

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