Ormanlara karşı suçluyuz
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018’in ilk 8 ayında 1636 kez ağaç kesimi yaparak, orman tohumu toplayıp götürerek, avlanarak, toprak, kum ya da çakıl çıkararak toplam 6 bin 941 kez orman suçu işlendiğini açıkladı.
Bakanlık orman varlığını 28 bölge müdürlüğü, 246 işletme müdürlüğü, bin 425 işletme şefliği, bin 559 toplu koruma ekibi ve 20 hassas alanlar koruma ekibi ile koruyor. Son dönemde yürütülen faaliyetler sonucunda ormanlarda işlenen suç sayısı 15 yıl öncesine göre yüzde 67 oranında azaldı ancak hâlâ ormanlara karşı suç işlenmeye devam ediyor. Koruma faaliyetleri sayesinde 2002’de 30 bin 887 olan orman suçu sayısı, 2003’ten itibaren kademeli olarak azalarak 2013’te 11 bin 749, 2014’te 11 bin 381, 2015 sonu itibarıyla 9 bin 358’e, 2016’da 10 bin 539 2017’de de 10 bin 126 olarak belirlendi. Yine en çok işlenen orman suçlarından biri olan ‘ağaç kesme suçu’ sayısı ise 2013’te 3 bin 620, 2014’te 3 bin 519, 2015’de 2 bin 944, 2016’da 2 bin 891, 2017’de 2 bin 993 adetken, bu yıl ağustos ayı sonu itibarıyla ise bin 636 adet ağaç kesme suçu işlendi. Orman Kanunu kapsamında bu suçu işleyenlere üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor.
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