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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BOZBEY- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)
10.08.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Orhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu

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Bursa'daki Orhangazi Tüneli'nde otomobilde çıkan yangın nedeniyle trafik durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu tünel dumanla kaplanırken, yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından otomobil yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa-İstanbul yolundaki Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Onur Salgı, yönetimindeki 34 N 8306 plakalı otomobilden yanık kokusu geldiğini fark edip aracını yol kenarına çekti. Bir süre sonra otomobil motor bölümünden alev aldı.

Salgı, otomobilden çıkarken, yangın nedeniyle tünel dumanla kaplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tünelde uzun araç kuyrukları oluştu.

Orhangazi Tünelinde araç yangını trafiği durdurdu

Trafik akışının durduğu tünele gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobildeki yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı da yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Orhangazi Tünelinde araç yangını trafiği durdurdu

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