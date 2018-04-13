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    Orhan Veli şiirleri ve sözleriyle anılıyor.... En güzel Orhan Veli Kanık şiirleri

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Garip akımının usta ismi Orhan Veli Kanık 104. yaş gününde kendi şiirleriyle anılıyor. 36 yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdıran Orhan Veli Kanık’ın şiirleri sosyal medya hesaplarını süslüyor. İyi ki doğdun Orhan Veli diyoruz ve onun en güzel şiirlerinden birkaçını sevenleri için paylaşıyoruz.

    Türk şiirinin en kendine özgü ismi Orhan Veli 104 yaşında! Ünlü arama motoru Google’ın da doğum gününe özel doodle hazırladığı Orhan Veli Kanık’ı analım, bu vesileyle eserlerini ve hayat yolculuğunu bir kez daha hatırlayalım istedik. İşte Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden bazıları!

    NE KADAR GÜZEL

    Çayın rengi ne kadar güzel,
    Sabah sabah,
    Açık havada!
    Hava ne kadar güzel!
    Oğlan çocuk ne kadar güzel!
    Çay ne kadar güzel!

    DERDİM BAŞKA

    Sanma ki derdim güneşten ötürü;
    Ne çıkar bahar geldiyse?
    Bademler çiçek açtıysa?
    Ucunda ölüm yok ya.
    Hoş, olsa da korkacak mıyım zaten
    Güneşle gelecek ölümden
    Ben ki her nisan bir yaş daha genç,
    Her bahar biraz daha aşığım;
    Korkar mıyım?
    Ah, dostum, derdim başka…

    ESKİLER ALIYORUM

    Alıp yıldız yapıyorum
    Musiki ruhun gıdasıdır
    Musikiye bayılıyorum
    Şiir yazıyorum
    Şiir yazıp eskiler alıyorum
    Eskiler verip musikiler alıyorum
    Bir de rakı şişesinde balık olsam

    MAHZUN DURMAK

    Sevdiğim insanlara
    Kızabilirdim,
    Eğer sevmek bana
    Mahzun durmayı
    Öğretmeseydi.

    YALNIZLIK ŞİİRİ

    Bilmezler yalnız yasamayanlar,
    Nasıl korku verir sessizlik insana;
    İnsan nasıl konuşur kendisiyle;
    Nasıl koşar aynalara,
    Bir cana hasret,
    Bilmezler.

    ANLATAMIYORUM

    Ağlasam sesimi duyar mısınız,
    Mısralarımda;
    Dokunabilir misiniz,
    Gözyaşlarıma, ellerinizle?
    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
    Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
    Bu derde düşmeden önce.
    Bir yer var, biliyorum;
    Her şeyi söylemek mümkün;
    Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
    Anlatamıyorum.

    BEDAVA

    Bedava yaşıyoruz, bedava;
    Hava bedava, bulut bedava;
    Dere tepe bedava;
    Yağmur çamur bedava;
    Otomobillerin dışı,
    Sinemaların kapısı,
    Camekanlar bedava;
    Peynir ekmek değil ama
    Acı su bedava;
    Kelle fiyatına hürriyet,
    Esirlik bedava;
    Bedava yaşıyoruz, bedava.

    GÜN OLUR

    Gün olur, alır başımı giderim,
    Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
    Şu ada senin, bu ada benim,
    Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;
    Çiçekler gürültüyle açar;
    Gürültüyle çıkar duman topraktan. Hele martılar, hele martılar,
    Her bir tüylerinde ayrı telaş!... Gün olur, başıma kadar mavi;
    Gün olur başıma kadar güneş;
    Gün olur, deli gibi...

    BEN ORHAN VELİ

    Ben Orhan Veli
    "Yazık oldu Süleyman Efendiye"
    Mısra-i meşhurunun mübdii..
    Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
    Hususi hayatımı,
    Anlatayım:
    Evvela adamım, yani
    Sirk hayvanı falan değilim.
    Burnum var, kulağım var,
    Pek biçimli olmamakla beraber.
    Bir evde otururum,
    Bir işte çalışırım.
    Ne başımda bulut gezdiririm,
    Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
    Ne İngiliz kralı kadar
    Mütevaziyim,
    Ne de Celâl Bayar'ın
    Sabık ahır usağı gibi aristokrat.
    Ispanağı çok severim
    Puf böreğine hele
    Biterim
    Malda mülkte gözüm yoktur.
    Vallahi yoktur.
    Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir
    En yakın arkadaşlarım.
    Bir de sevgilim vardır pek muteber;
    İsmini söyleyemem
    Edebiyat tarihçisi bulsun.
    Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım,
    Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz
    Sadece üdeba arasındadır.
    Ne bileyim,
    Belki daha bin bir huyum vardır.
    Amma ne lüzum var hepsini sıralamaya?
    Onlar da bunlara benzer.

    Etiketler: Orhan Veli şiirleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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