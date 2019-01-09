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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA  
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ordumuz girsin gereğini yapsın

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Ordumuz girsin gereğini yapsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Suriye’de, Irak’ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın” dedi.

Akşener, dün partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, Türk milletinin her bir ferdini kardeş biliyor ve bağrımıza basıyoruz. Buradan bütün İYİ Partililere sesleniyorum. Bir cahil size laf attığında, selam deyip geçin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin. 

PANSUMAN TEDBİRLER

16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20’lerin üzerine çıktı. İşsizlik maalesef rekor kırıyor. Ekonomimiz artık yerinde bile sayamıyor. Krizi durdurmak için ne yazık ki ciddi bir çalışma ve program da yok. Pansuman tedbirlerle seçime kadar milletimizi oyalamaya çalışmayın. Biz sırça bakanlık binalarında oturmuyoruz. (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a) Gel bakalım benimle pazara, girsene bir markete. Asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmeyi becer de görelim.

TÜRKİYE YALNIZLAŞIYOR

Türkiye yalnızlaşıyor. Fırat’ın doğusuna operasyon dendiği anda devreye giren Rusya ve Amerika iktidara yine ‘dur’ dedi. Hatta Amerikan heyeti Ankara’ya gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki, kabul etmemiz mümkün değil. Bu haddi aşan sözlerin sorumlusu iktidardır. Ancak milli meseleden siyasi rant devşirecek değiliz. İktidara sesleniyorum; Suriye’de, Irak’ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın. Amerika’nın, Rusya’nın her sözünü emir telakki etmekten vazgeçin.”

 

HER EVE BAHAR TEMİZLİĞİ LAZIM

İyi yönetirseniz kalırsınız, krize götürürseniz gidersiniz. Siyasetin kuralı bu. Millet getirir, millet götürür. Buna da herkes boyun eğer, razı olur. Demokrasinin kuralı bu. 31 Mart’ta da böyle olacak. 31 Mart’ta milletimize soracağız: ‘Hayatınızdan memnun musunuz? Gidişattan ümitli misiniz? İktidarı bir uyarmak, bir silkelemek lazım’ diyeceğiz. Sonuçlarını da hep birlikte kabul edeceğiz. Bu bir mahalli idareler seçimi, Cumhurbaşkanı zaten görevine devam edecek. Ama belediyeleri kaybederse, politikalarına bir çeki düzen vermek zorunda kalacak. Bir bahar temizliği, her eve lazım ve Türkiye’nin hayrınadır.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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