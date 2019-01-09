Ordumuz girsin gereğini yapsın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Suriye’de, Irak’ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın” dedi.
Akşener, dün partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, Türk milletinin her bir ferdini kardeş biliyor ve bağrımıza basıyoruz. Buradan bütün İYİ Partililere sesleniyorum. Bir cahil size laf attığında, selam deyip geçin. Seçimlere cenk havası vermeye çalışanlara itibar etmeyin.
PANSUMAN TEDBİRLER
16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20’lerin üzerine çıktı. İşsizlik maalesef rekor kırıyor. Ekonomimiz artık yerinde bile sayamıyor. Krizi durdurmak için ne yazık ki ciddi bir çalışma ve program da yok. Pansuman tedbirlerle seçime kadar milletimizi oyalamaya çalışmayın. Biz sırça bakanlık binalarında oturmuyoruz. (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a) Gel bakalım benimle pazara, girsene bir markete. Asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmeyi becer de görelim.
TÜRKİYE YALNIZLAŞIYOR
Türkiye yalnızlaşıyor. Fırat’ın doğusuna operasyon dendiği anda devreye giren Rusya ve Amerika iktidara yine ‘dur’ dedi. Hatta Amerikan heyeti Ankara’ya gelmeden öyle bir mesaj yolladı ki, kabul etmemiz mümkün değil. Bu haddi aşan sözlerin sorumlusu iktidardır. Ancak milli meseleden siyasi rant devşirecek değiliz. İktidara sesleniyorum; Suriye’de, Irak’ta Türk milletinin bekasına göz diken kim varsa, ordumuz girsin ve gereğini yapsın. Amerika’nın, Rusya’nın her sözünü emir telakki etmekten vazgeçin.”
HER EVE BAHAR TEMİZLİĞİ LAZIM
İyi yönetirseniz kalırsınız, krize götürürseniz gidersiniz. Siyasetin kuralı bu. Millet getirir, millet götürür. Buna da herkes boyun eğer, razı olur. Demokrasinin kuralı bu. 31 Mart’ta da böyle olacak. 31 Mart’ta milletimize soracağız: ‘Hayatınızdan memnun musunuz? Gidişattan ümitli misiniz? İktidarı bir uyarmak, bir silkelemek lazım’ diyeceğiz. Sonuçlarını da hep birlikte kabul edeceğiz. Bu bir mahalli idareler seçimi, Cumhurbaşkanı zaten görevine devam edecek. Ama belediyeleri kaybederse, politikalarına bir çeki düzen vermek zorunda kalacak. Bir bahar temizliği, her eve lazım ve Türkiye’nin hayrınadır.
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