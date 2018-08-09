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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.08.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Ordu'da metrekareye 108 kilo yağmur düştü

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Ordu'da metrekareye 108 kilo yağmur düştü

Son 24 saatte metrekareye 108 kilo yağmur düşmesi sonucu büyük bir sel afetine maruz kalan Ordu’da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Son 30 yılın en büyük sel afetinin yaşandığı Ordu’da dereler adeta yıktı geçti. Dün sabah saatlerinde Ordu’da başlayan sağanak, öğleden sonra afete dönüştü. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde etkili olan yoğun yağış, Ordu’nun derelerini taşırdı.

Samsun-Ordu karayolunda bulunan Cevizdere Irmağı’ndaki köprü yıkılarak Karadeniz ulaşımı tek şeride düştü. Cevizdere Köprüsü’nün yanı sıra 6 köprü daha sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Fındık üretimi açısından oldukça önemli olan Ordu’da kurutulmaya bırakılan tonlarca fındık denize aktı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, mevsimlik fındık işçisi olarak Ordu’ya gelen işçiler, kaldıkları yerden tahliye edildi. Sel felaketi dolayısıyla birçok hayvan telef oldu.

Yaşanan sel felaketinin ardından birçok devlet yetkilisi Ordu’ya gelerek incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Ordu’ya gelerek selin zarar verdiği bölgelerde incelemeler yaptı. Selden etkilenen vatandaşlar ise selden geri kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. Vatandaşlar, maddi açıdan çok zarar gördüklerini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. Bölgede bulunan fındık, mısır ve diğer sebze meyve tarlaları sular altında kalarak büyük zarar gördü.

Sel felaketinin yıkıp geçtiği Ordu’da hasar tespit çalışmaları devam ederken, Samsun-Ordu karayolunda Cevizdere Köprüsü’nün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye devam ediyor. Zarar gören köprüye bugün iş makineleriyle müdahale edildi. İş makineleri çöken köprüyü yıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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