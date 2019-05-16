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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
16.05.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Ordu’da korkunç görüntü! 15 ev yıkıldı, mahalle girişe kapatıldı...

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Ordu’da korkunç görüntü! 15 ev yıkıldı, mahalle girişe kapatıldı...

Ordu’nun Aybastı ilçesinde şubat ayında meydana gelen ve etkisi artan heyelan nedeniyle 15 ev tamamen yıkıldı.

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  • Orduda heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
  • Orduda heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
  • Orduda heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
  • Orduda heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
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ORDU'nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan 15 bina yıkıldı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen ve tahliye edilen mahalleye girişlere izin verilmiyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 3 ay önce heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle binaların duvarlarında çatlaklar, tarım arazilerinde de yarıklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. AFAD ekiplerinin incelemesinde mahalle zemininde kayma tespit edildi. Bunun üzerine mahallede 17 bina tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen mahalle sakinlerine ise kira yardımı yapıldı.

15 BİNA YIKILDI, MAHALLE GİRİŞE KAPATILDI

Heyelandan boşaltılan evlerin yıkımı için karar alınırken, dün akşam saatlerinde mahallede yeniden toprak kayması meydana geldi. Heyelanda daha önce boşaltılan evlerdeki çatlaklar artarken, boşaltılan 15 bina kendiliğinden yıkıldı. Mahallede sağlam evlerde kalanlar ise yaşadıkları korku ve panik nedeniyle evlerini boşaltmaya başladı. Zemin kaymalarının devam ettiği belirlenen mahalle boşaltıldı, vatandaşlar tahliye edildi. Hasar tespit çalışması başlatılan mahalleye girişe izin verilmiyor. Jandarma ekipleri mahalle girişini kapatarak, vatandaşların geçmesine engel oluyor. Evlerini terk eden vatandaşlar, mahalle girişinde bekleyişini sürdürüyor.

Ordu'da heyelan; 3 ev çöktü, mahalleli evlerini boşaltıyor
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