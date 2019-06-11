Operasyondan dönen astsubaya FETÖ’den gözaltı
ZEYTİN Dalı ve El Bab operasyonlarına katılan ve 9 ay Irak’ta görev yapan astsubay Ali Osman Serin, yıllık iznini kullanmak için Türkiye’ye dönünce ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alındı.
İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan astsubay Serin, serbest bırakıldı. Örgüte dair çok sayıda yöneticinin ve örgüt abisinin ismini veren Ali Osman Serin (38), 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden haberi olmadığını iddia etti.
‘ASLA MENFAAT SAĞLAMADIK’
Astsubay Serin, 2017 yılında gerçekleştirilen El Bab ve Zeytin Dalı sınır ötesi harekâtlarına katıldığını, 9 ay da Kuzey Irak’ta görev yaptığını söyleyerek, “Yıllık iznimi geçirmek için İstanbul’a döndüğümde gözaltına alındım” dedi. Serin, FETÖ daha önceden Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilseydi asla girmeyeceğini söyleyerek, “Bu yapıdan ben ya da ailem asla menfaat sağlamadık. Bu yapının içinde bulunduğum için çok pişmanım” dedi.
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