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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
11.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Operasyondan dönen astsubaya FETÖ’den gözaltı

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Operasyondan dönen astsubaya FETÖ’den gözaltı

ZEYTİN Dalı ve El Bab operasyonlarına katılan ve 9 ay Irak’ta görev yapan astsubay Ali Osman Serin, yıllık iznini kullanmak için Türkiye’ye dönünce ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alındı.

İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan astsubay Serin, serbest bırakıldı. Örgüte dair çok sayıda yöneticinin ve örgüt abisinin ismini veren Ali Osman Serin (38), 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden haberi olmadığını iddia etti.

‘ASLA MENFAAT SAĞLAMADIK’

Astsubay Serin, 2017 yılında gerçekleştirilen El Bab ve Zeytin Dalı sınır ötesi harekâtlarına katıldığını, 9 ay da Kuzey Irak’ta görev yaptığını söyleyerek, “Yıllık iznimi geçirmek için İstanbul’a döndüğümde gözaltına alındım” dedi. Serin, FETÖ daha önceden Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilseydi asla girmeyeceğini söyleyerek, “Bu yapıdan ben ya da ailem asla menfaat sağlamadık. Bu yapının içinde bulunduğum için çok pişmanım” dedi.

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