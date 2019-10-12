Operasyon hassasiyetleri
BARIŞ Pınarı harekâtıyla ilgili Beştepe’deki toplantıya da katılan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Siviller, çevre, binalar, inanç merkezleri, Suriye’nin toprak bütünlüğü temel hassasiyetlerimiz” dedi.
“Şüphesiz uluslararası hukuk ve iç hukuk çerçevesinde bu işin yürütülmesi önemli. Nitekim Meclisimiz de öteden beri varolan tezkereyi uzattı” diyen Bostancı, Hürriyet’e şunları söyledi:
“Operasyon terör örgütüne karşı bir operasyon. Sınır ötesi harekâtlar konusunda da tecrübeye sahip bir ordumuz var. Irak ile olan sınırımızda PKK’ya karşı zaman zaman bu operasyonlar yapılıyor. Amaç, bölgede yaşayan Kürt, Türkmen, Arap her tür sivil unsurun esenliği, özgürlüğü, terör örgütünün patronajından kurtulması. Türkiye’nin de güvenliğinin temin edilmesi. Terör örgütleri yapısı, karakteri gereği bütün insanlığın düşmanıdır. Bizim sınırımızda olması da sadece bizimle ilgili bir mesele olması anlamına gelmez, dünya kamuoyu bunu iyi takdir etmeli.”
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