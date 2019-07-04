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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Operasyon haberleri peş peşe geliyor: 59 gözaltı kararı

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Operasyon haberleri peş peşe geliyor: 59 gözaltı kararı

2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının İdari Yargı Hakimlik Sınavında usulsüzlük iddiasıyla başlattığı soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2009 POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI'NA YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.

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