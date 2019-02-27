Onur 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu babası İhsan Demirkıran (43) ölen, kendisi de ağır yaralanan sürücü Onur Demirkıran (21), tedavi gördüğü hastanede 15 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 13 Şubat'ta meydana geldi. Çerkezköy'den Tekirdağ yönüne giden Onur Demirkıran yönetimindeki 59 UB 453 plakalı otomobil, kamyon yolu üzerinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Onur Demirkıran ağır yaralanırken, araçta bulunan babası İhsan Demirkıran olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur Demirkıran, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Onur Demirkıran'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
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