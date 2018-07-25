Online trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.07.2018 - 18:18, Son Güncelleme:

Online trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?

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Online trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?

Online trafik cezası ödeme işleminin nasıl yapılacağı milyonlarca sürücü tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Trafikte ışık ve ya şerit ihlali sebebiyle trafik cezası almış olabilen vatandaşlar, emin olmak amacıyla trafik cezalarını sorguluyorlar. Peki, online trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır?

Online trafik cezası ödeme işlemi milyonlarca araç sahibi vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numarası ile kolayca sorgulama yapabiliyorsunuz. 

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numaranızı ya da bunun yerine vergi kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet web sitesinden trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için sayfada bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Seçeneğe tıkladıktan sonra sorgulama yapmak isteyen vatandaşın kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir.

EGM üzerinden trafik cezası ve otopark sorgulama yapılabilmesi için ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekmektedir. Sitede yer alan EGM trafik cezası sorgulama yazısında belirtildiği üzere kişilerin işlem yapabilmesi için kimlik bilgilerini ve araç ruhsat bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kişilerin yapacağı seçimlerin ardından ilgili bilgileri gireceği bir form açılmaktadır. Formun doldurulması sayesinde bu konuda tüm işlemler tamamlanmış olduğu gibi kişilerin ceza ve güncel araç bilgileri ekranda yer almaktadır.

TRAFİK CEZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

Trafik cezasında indirim

Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Resmi sitede yapılan uyarıda; ​​​​​​​'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..

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