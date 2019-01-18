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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HOPA (Artvin), (DHA)
18.01.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Önlem almadan çalışan işçi: Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum

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Önlem almadan çalışan işçi: Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan işçi, korkuttu. Kendilerini görüntüleyen yerel gazete sahibi İsmet Başar'ın "Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?" sorusuna işçi, "Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?" diye tepki gösterdi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısını yapan 2 işçiden birinin, güvenlik tedbiri almadan çalışması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bu sırada yoldan geçen yerel gazete sahibi İsmet Başar, hem işçinin, hem de yoldan geçenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek, caddeden ve çıktığı bina üzerinden görüntü almaya başladı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden işçi, 'Niye çekiyorsun' diyerek sözlü tepki gösterdi. Gazeteci Başar'ın, 'Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?' yönündeki sorusuna işçi, 'Sen devlet görevlisi misin, senin görevin bu mu? Para kazanmak için bizim ekmeğimizle oynuyorsun? Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?' cevabı verdi.

Önlem almadan çalışan işçi: Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum

Gazetecinin 'Can güvenliğini aldın mı?' sorusunu yinelediği işçi, "Can güvenliği mi? Yanlış yapıyorsun. Sen gazeteci olarak bu işten para kazanıyorsun, bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamadım' diyerek sözlü tepkisini sürdürdü.

Önlem almadan çalışan işçi: Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum

Çalışmayı bırakan işçi, işvereni arayarak durumu bildirdi. Caddeye inen işçiye yoldan gelip geçen yayalar da, "Üstten çatı malzemeleri yola düşebilir. Niye önlem almadınız?" diyerek tepki gösterdi.

İşçiler, tepkiler üzerine çalışmaya ara verdi.

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