Önce tehdit aldı daha sonra aracı kundaklandı

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 33 NT 668 plakalı minibüsün yandığını gören mahalleli araç sahibi Zekeriya Yıldız’a durumu bildirdi. Aracın motor kısmında çıkan yangın, Yıldız ve komşuları tarafından yangın tüpü ve su yardımıyla kısa sürede söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan küçük çaplı yangını soğutma çalışmasının ardından inceleme yaptı.

Yanan aracın sahibi Zekeriya Yıldız, “Evde biraz oturduk, daha sonra yattık. Komşular haber etti, ‘araba sizinse yanıyor’ diye biz çıktık araba yanıyor. Hep birlikte yangın söndürücü ve su ile aracımızı söndürdük. Dün telefonla tehdit etti bizi, sonra geldik koyduk buraya baktık araba yanıyor” şeklinde konuştu. Yıldız’ın önceki gün oğlunun arkadaşı tarafından tehdit edildiği ve bugün de aracının yakıldığı iddia edildi.

Öte yandan, kundaklama ihtimali üzerine incelemelerini tamamlayan ekipler, aracın kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini tespit etti. Polis kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.