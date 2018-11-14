Ön rapor: İz kalıcı
ESENLER’de bir ilkokulda öğretmenlik yapan Nadir D. (52), 2017’de, iddiaya göre dersini dinlemeyen 1’inci sınıf öğrencisi H.S.S’nin yüzüne elindeki kitabın sivri ucuyla vurdu.
Çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı. H.S.S, yere düşürdüğü kalemini almaya çalışırken öğretmeninin dersi dinlemediğini gerekçe göstererek kitapla yüzüne vurduğunu söyledi. Öğretmen ise sıraların arasında dolaşırken kitabın gayriihtiyari çocuğun gözlüğüne değdiğini, gözlüğün de yüzünü kestiğini söyledi. Nadir D. hakkında “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuğa karşı silahla basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istendi. Bakırköy 29’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden beklenen önraporun geldiğini belirtti. Raporda H.S.S’nin yüzünde 2 santimetrelik ciltten koyu renkli ve yüzde sabit (kalıcı) iz niteliğinde yara izi olduğu belirtildi. Hâkim, mağduru Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek kati raporun aldırılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.
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