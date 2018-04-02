2 Nisan On Numara çekiliş sonuçları | On Numara 1 kişinin yüzünü güldürdü

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan On Numara'nın kazanan numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

2 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bugün 817. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 talihli vatandaş büyük ikramiyeyi aralarında paylaşmıştı. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21: 15'te başlayan On Numara 817. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 21 - 22 - 25 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 44 - 48 - 46 - 57 - 66 - 67 - 75

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 722 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 137 kişi bin 663 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 343 kişi 97 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 852 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 834 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 816 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 278 bin 145 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 759 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 254 lira 49 kuruş aktarıldı.





GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen hafta düzenlenen 26 Mart 2018 tarihli 816. çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 89 bin 856 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 396 bin 165 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 955 bin 7 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 481 lira 18 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.