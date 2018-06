On Numara sonuçları | MPİ 11 Haziran On Numara çekilişi

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın ilk iş günü düzenlenen On Numara çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. 827. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları On Numara kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, haftanın On numara çekiliş sonuçları

11 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen On Numara'da bugün 827. hafta heyecanı yaşandı. On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen dört kişi, 77 bin 965 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları On Numara sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan On Numara'nın 827. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 3 - 8 - 13 - 14 - 18 - 19 - 23 - 28 - 34 - 36 - 41 - 44 - 46 - 49 - 54 - 57 - 63 - 71 - 75 - 77 - 78 - 80





ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen dört kişi, 77 bin 965 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 79 bin 60 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 827 bin 713 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 13 lira 42 kuruş aktarıldı.

Geçen hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 5, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 35, 37, 42, 45, 46, 51, 54, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76