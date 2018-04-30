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    On Numara sonuçları açıklandı... 30 Nisan On Numara sonuçları sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle birlikte On Numara sonuçları açıklandı. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanıp hayallerine ulaşmayı başaran bir kişi çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 30 Nisan On Numara sonuçları sorgulama ekranı.

    4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77, 80

    On Numara sonuçları açıklandı... 30 Nisan On Numara sonuçları sorgulama ekranı

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 83 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

    Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Efeler, İzmir'in Bayındır ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

    Toplam 2 milyon 88 bin 402 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 238 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 464 bin 89 lira 45 kuruş aktarıldı.

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    Etiketler: on numara sonuçları , büyük ikramiye , SeoHaber , NoMobil , gündem
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