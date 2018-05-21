On Numara sonuçları açıklandı... 21 Mayıs On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu haftaki sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam ediyor. Peki, On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu? İşte, 21 Mayıs On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

1, 2, 4, 6, 12, 24, 28, 32, 33, 41, 44, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 78

ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

On Numara ikramiyesi, kazanılan miktara göre farklı yerlerden alınır. Çekiliş sonucunda;

6 ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen ve büyük ikramiye almaya hak kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler. Hiç bilmeyenler de 3 liralık ikramiyelerini loto bayilerinden tahsil edebilirler

Çekilişlerde kazanılan ikramiye tutarları bir yıl içinde ilgili yerden alınmalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler de ödenmez.

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ON NUMARA HAKKINDA

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.