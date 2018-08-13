On Numara çekiliş sonuçları açıklandı... 13 Ağustos On Numara MPİ sorgulama
On Numara sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta pazartesi akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara, vatandaşlara umut kapısı açmaya devam ediyor. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 13 Ağustos On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. En çok ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 13 Ağustos On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 79 bin 175 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 102 kişi, 2 bin 70 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 871 kişi, 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Samsun'un Havza, Kastamonu merkez, Antalya'nın Muratpaşa ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 111 bin 343 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 203 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 187 lira 40 kuruş aktarıldı.
3, 5, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75, 76
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazanmıştı, bu hafta ise 10 bilen 2 kişi 157 bin 108 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 111 kişi bin 887 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 203 kişi 95 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 689 kişi 16 lira 85'er kuruş, 6 bilen 122 bin 652 kişi 3 lira 40 kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 527 kişi 3 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Osmangazi ve Adana'nın Karataş ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 94 bin 764 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 834 bin 620 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 503 lira 14 kuruş aktarıldı.
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