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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.10.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara sonuçları açıklandı... 1 Ekim On Numara sonuçları MPİ sorgulama

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On Numara sonuçları açıklandı... 1 Ekim On Numara sonuçları MPİ sorgulama

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Ekim On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. On Numara sonuçlarında geçtiğimiz hafta 2 kişi büyük ikramiyeyi kazanarak 162.649,20 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. İşte, 1 Ekim On Numara sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

1, 2, 3, 21, 27, 29, 30, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 78

On Numara sonuçları açıklandı... 1 Ekim On Numara sonuçları MPİ sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı.

ON.NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KURALLARI

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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