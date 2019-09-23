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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 23 Eylül 2019 Milli Piyango On Numara sorgulama

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On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 23 Eylül 2019 Milli Piyango On Numara sorgulama

Bir haftalık bekleyişin ardından On Numara oyununun 894. hafta çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar kurumun internet sitesinden ilan edildi. Peki, On Numara'da hangi kupon ikramiye kazandırdı? İşte, 23 Eylül 2019 Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 23 Eylül tarihli sonuçları açıklandı. 10 bilen kişinin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı On Numara çekilişinde, bu hafta yine bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, On Numara'nın 894'üncü hafta çekilişinde talihli numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar....

23 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Eylül 2019 On Numara çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. 894. hafta On Numara çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

4-5-6-7-11-12-18-19-21-26-32-42-43-50-51-58-59-66-68-71-77-80

On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı 23 Eylül 2019 Milli Piyango On Numara sorgulama

MİLLİ PİYANGO 23 EYLÜL ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA'NIN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara oyununun 893. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 129 bin 773 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 113 kişi 3 bin 62 lira 80'er lira, 8 bilen bin 939 kişi 178 lira 85'er kuruş, 7 bilen 19 bin 302 kişi 25 lira 60'şar kuruş, 6 bilen 117 bin 144 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 249 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karaman ve Tokat'ın Merkez, Mersin'in Toroslar ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

 

 

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