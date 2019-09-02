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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

2 Eylül On Numara çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

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2 Eylül On Numara çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) On Numara'nın 2 Eylül tarihli 891. hafta çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura sonrası, On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar, MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekiliş sonrası belli oldu. Peki, On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, On Numara çekiliş sonuçları...

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara oyununun 2 Eylül tarihli sonuçları, noter huzurunda tamamlanan kuranın ardından belli oldu. 891. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran şanlı numaralar, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 2 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama ekranı.

2 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 891'inci hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

3-5-6-9-10-12-15-16-18-22-26-36-42-44-46-49-59-61-71-72-73-76

2 Eylül On Numara çekilişleri tamamlandı Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2 bin 188 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 983 kişi 115 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 237 kişi 21 lira 65'şer kuruş, 6 bilen 124 bin 56 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 554 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponlardan 2'sinin Adana'nın Seyhan, diğer 2'sinin Ankara'nın Altındağ ilçelerinden diğerlerinin de Denizli'nin Merkezefendi, Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 297 bin 123 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 616 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 471 lira 88 kuruş aktarıldı.

 

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