2 Eylül On Numara çekilişleri tamamlandı! Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara oyununun 2 Eylül tarihli sonuçları, noter huzurunda tamamlanan kuranın ardından belli oldu. 891. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran şanlı numaralar, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 2 Eylül Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama ekranı.

2 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi gerçekleşen On Numara'nın 891'inci hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

3-5-6-9-10-12-15-16-18-22-26-36-42-44-46-49-59-61-71-72-73-76

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2 bin 188 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 983 kişi 115 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 237 kişi 21 lira 65'şer kuruş, 6 bilen 124 bin 56 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 554 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponlardan 2'sinin Adana'nın Seyhan, diğer 2'sinin Ankara'nın Altındağ ilçelerinden diğerlerinin de Denizli'nin Merkezefendi, Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 297 bin 123 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 616 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 471 lira 88 kuruş aktarıldı.